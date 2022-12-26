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Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:25 Son Güncelleme: 26.12.2022 12:49

Ters yöne giren motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

Kağıthane’de ters yönden giden Türkmenistan uyruklu Kadir Gulberdiyev (25) motosikletli kurye ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada kurye Kadir Gulberdiyev hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ters yöne giren motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Gürsel Mahallesi Aylin Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hürrem Öztürk'ün kontrolündeki otomobil ile ters yönden gelen Türkmenistan uyruklu Kadir Gulberdiyev (25) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve otomobil kullanılamaz hale gelirken yola savrulan kurye Kadir Gulberdiyev ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kurye Kadir Gulberdiyev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Hürrem Öztürk polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde herhangi bir başka olumsuzluk yaşanmaması için kaza yerini yaya ve araç trafiğine kapattı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kuryenin cesedi cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, tekrar araç trafiğine açıldı.

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Ters yöne giren motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
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