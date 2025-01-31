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Giriş Tarihi: 31.1.2025

Ters yöne giren taksici faciaya neden oldufaciaya

Ters yöne giren taksici faciaya neden oldufaciaya
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki kaza Hamitler TOKİ yolunda meydana geldi. 16 BCV 981 plakalı motosiklet sürücüsü Gökdeniz Sarol, arkasına aldığı Fırat Elban ile seyir halindeyken, genç sürücü yolun boş olması nedeniyle hızla ilerlemeye başladı. Bu esnada müşteri aldıktan sonra ters yöne giren taksiyi son anda fark eden genç, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrelerce savrulan iki motosikletli ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan Gülcan B., Hüseyin B., Ömer B. de hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Ters yöne giren taksici faciaya neden oldufaciaya
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