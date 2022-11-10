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Giriş Tarihi: 10.11.2022 18:00 Son Güncelleme: 10.11.2022 18:18

Tersane inşaatında dış cephe asansörü ikiye ayrılarak devrildi

İstanbul Beyoğlu Haliç'te bulunan Tersane İstanbul inşaatında dış cephe asansörünün devrilmesi sonucu 4 işçi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tersane inşaatında dış cephe asansörü ikiye ayrılarak devrildi

İstanbul Haliç kıyısında bulunan Tersane İstanbul inşaatında dış cephe yapımında kullanılan asansörlerden birisi ikiye ayrılarak devrildi. Saat 13.30 sıralarında meydana gelen asansör kazasında 4 işçi hafif şekilde yaralandı.

Asansörün büyük bir gürültüyle çökmesi sonucunda işçiler panikle yaralanan arkadaşlarının yardımına koştular. Hafif yaralanan 4 işçi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındılar. Polis meydana gelen asansör kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

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Tersane inşaatında dış cephe asansörü ikiye ayrılarak devrildi
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