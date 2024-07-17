Tersine göç hayatını değiştirdi

Pandemiden önce Konya'da organik ürün satışıyla uğraşan Timur Bulut, salgın döneminde köyüne sığındı. Dedesinden kalma köy evinde geçirdiği sürede köy hayatına merak sardığını anlatan Bulut, memur babasının kente dönmesiyle ekilmeyen ve atıl kalan arazilerini yeniden üretime kazandırdı. Bulut, eşiyle beraber kurdukları üretim hayatını SABAH'a anlattı. Pandemide şehirden kaçarak köye yerleşen 34 yaşındaki Bulut, taşınmaya karar verdikten sonra 10 gün içinde Konya'daki her şeyini satarak köy macerasının başladığını anlattı. Bulut, "Köye yerleştikten 10 gün sonra koyun aldım. Hayatımda hiç koyun beslememiştim. Ne yer ne içer onu bile bilmiyordum. Ama en azından canlı hayvan beni köye bağlar diyerek ilk adımı atmış oldum. İlk geldiğimde burada sadece bir ev, bir de atıl duran arazi vardı. Hepsini üretime çevirdim" dedi. Bulut, köyde buğday, arpa, şeker pancarı, mısır, günebakan çekirdeği, kuşyemi ve fasulye üretimi yapıyor.Bulut, "Şehirde milyonluk evlerde oturuyoruz ama köyden yumurta, organik ürün getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Kentten köye taşındıktan sonra hayatının ve kendisinin birçok anlamda değiştiğine değinen Bulut, "En başta köye gelince daha erken kalkmaya başladım. Şehirde uyuduğum uykuyu anlamıyordum, erken kalkamıyordum. Ama burada huzurlu bir uykuyla daha erken kalkabiliyorum. Daha sağlıklı beslenmeye başladım. Her şeyi bir kenara bırakalım, köye yerleşmek hayatımın aşkıyla tanışmama vesile oldu" diye anlattı. Mersin'de restoran işletmeciliği yaparken Bulut ile tanışan 29 yaşındaki Handan Bulut da Mersin'de kurduğu hayatını bırakıp Konya'da köye yerleşti.Genç çift, aynı zamanda köylerinde kurdukları küçük bir otelde köy yaşamını deneyimlemek isteyenleri ücretsiz ağırlıyor. Otelde kalanlara kıyafet kuralı gibi bazı kurallar koyan genç çift, yumurta yemek istiyorsa tavukları beslemeye, sebze yemek istiyorsa bahçede çalışmaya, süt içmek istiyorsa ineklerin bakımını yapmaya teşvik ediyor. Böylece köye misafir gelenler köy hayatını deneyimleyip organik ürünlerden beslenebiliyor.