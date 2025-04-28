Terzi çift 30 yıldır mutluluk dikiyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Emine (73) ve Dursun Bozdağ (75) çifti 30 yıldır ele ele vererek bölgeye ait geleneksel düğün kıyafetlerini dikiyor. İlk kez gelini için kıyafet diktiğini ardından da komşularında istemesiyle devam ettiklerini belirten Emine Bozdağ, "Bunu diken tek biz kaldık. Bu bizim geleneğimiz, geçmişimiz, geleceğimiz. Bizden başka diken kalmadı. İstiyoruz ki bu gelenek yaşatılsın. Ömrümüz yettiğince sağlığımız el verdiğince dikmeye devam edeceğiz" dedi.Kadınlar, asırlardır süregelen saya ve kutmu adı verilen rengârenk yöresel kıyafetleri düğünlere özel olarak giyiyorlar. Yaş sınırının olmadığı kıyafetleri kucaktaki bebekten tutun da ilerlemiş yaşına rağmen tüm kadınlar giyebiliyor, kullanılabiliyor. Emine Bozdağ, yaklaşık 30 yıl önce ilk oğlunu evlendirdi. Bozdağ, kendi düğün kıyafetlerinden yola çıkarak gelininin düğün kıyafetini dikti. Bu yöresel kıyafet komşuları tarafından beğenilince devamına da gelmeye başladı. O gün bugündür bölgenin yöresel kıyafetlerini diken Bozdağ çifti, hayatlarından da oldukça memnun. Köyde kendilerinden başka bu kıyafetleri diken başka kimsenin olmadığını belirten Emine Bozdağ, "Kendi kendime ben bunu yaparım dedim. El becerimde vardı. Kendi düğün kıyafetlerimi çıkarttım.Yeni kumaşları ona göre keserek diktim. İlk kez gelinime yapmıştım. Sonra komşular istemeye başlayınca gerisi geldi. Köyde bir tek ben yapıyorum. Başka kimse kalmadı. Bu iş sabır işi. Sabır edemezsen yapamazsın. Bu kıyafetleri ilmek ilmek işliyoruz. İnşallah benden sonrada gelinim yapacak" dedi. Dursun Bozdağ ise, "Bu kıyafetler bizimdir. Bize Osmanlıdan kalma. Hanım yapmaya başlayınca bende ona katıldım. Bende ona yardım etmek istedim ve çok hoşuma gitti. O gün bugündür birlikte dikiyoruz" dedi.