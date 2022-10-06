Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı duası nasıl yapılır, ne zaman kılınır? Diyanet ile namazın fazileti ve önemi

Tesbih namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Kandil gecesinde bu namazı kılmanın faziletleri Diyanet ile sorgulanıyor. Tesbih namazı duası, fazileti, vakti ve kılınışı gibi konu başlıkları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Rebiülevvel ayının 12. Gecesi olan Mevlid Kandili ibadetleri ile birlikte idrak edilecek. Peki, Tesbih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, hangi vakitte? İşte yanıtlar…
TESBİH NAMAZI NASIL KALINIR, KAÇ REKAT?
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde Tesbih Namazı kılınışına ilişkin detaylar şöyle yer alıyor;
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:
"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
TESBİH NAMAZI FAZİLETİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).