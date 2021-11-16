Tescilli kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları toplantıda değerlendirildi

İlgili kurumların sunumlarıyla başlayan toplantıda; Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ, Kayalıbağ ve Ulucami Mahallelerini içine alan Adana tarihi kent merkezinin kültür ve turizm cazibe merkezine dönüştürülmesi amacıyla yapılan sokak sağlıklaştırmaları, restorasyon uygulamaları ve turizm rotalarının belirlenmesi çalışmalarının geldiği aşamalar değerlendirildi ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan faaliyetler gözden geçirildi.

Toplantıda bir açıklamada bulunan Vali Elban, çalışmaların geldiği aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tarihi alanın daha da işlerlik kazandırılmasında özel sektörün önemine vurgu yapan Vali Elban, gayrimenkul fiyatlarının artmasıyla birlikte bu alanda özel sektörün iş yeri alma, mekan açma gibi durumlarının henüz istenilen düzeye erişemediğini belirterek "Özel sektörün bu tarihi alanda yoğunluklu olarak faaliyete geçmesiyle üzerimizdeki yük biraz hafifleyecek. Çünkü burada kamulaştırmak istediğimiz her yapı özel sektör tarafından çoktan alınmış, belli bir işletme yapılmak üzere gerekli restorasyonları yapılmış olacak. Yapılan sunumları değerlendirdiğimizde bu aşamaya geldiğimizi düşünüyorum." dedi.