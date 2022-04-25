‘Teşekkür ederiz polis bey’

ZONGULDAK Ereğli'de 16 Nisan'da düzenlenne etkinliğe katılan Mihriban ve kızı Arzu Söylemez'i evine bırakmak isteyen Selahattin Doğancı'nın kullandığı otomobilin motor kısmında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yangın başladı. Sürücü alevleri fark edince araçtan indi. Ancak anne ile kızı mahsur kaldı. İhbarla bölgeye gelen polislerden Ahmet Gezmen, yangın tüpü ile alevlere müdahale etti, anne ile kızını araçtan çıkardı. Sinir krizi geçiren anne ile kızı hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tedavilerinin ardından taburcu olan anne ile kızı, emniyete giderek kendilerini kurtaran polislere teşekkür etti. Anne ve kızı, Ahmet Gezmen, Ülkem Kılıç ve Mahmut Gökhan Türker'e çiçek verdi. DHA