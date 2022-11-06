Teşekkürler vali amca

Valisi Ali Çelik, yetiştirme yurdunda kalan ve İstanbul'u görmek isteyen 35 çocuğun hayalini gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kütahya Yetiştirme Yurtları ve koruyucu ailelerin yanında kalan yurt çocuklarının en büyük hayallerinden biri, İstanbul'u görmekti. Durumu öğrenen Kütahya Valisi Ali Çelik, hemen harekete geçti. Vali Çelik, eşi Neziha Çelik'le birlikte 35 çocuğu alıp İstanbul'a götürdü. Tarihi ve turisttik yerleri gezen ve ilk defa deniz gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Neşe dolu ve unutulmaz anlar yaşadıklarını söyleyen çocuklar, Vali Çelik ve eşine teşekkür etti. Vali Çelik, "Görkemli Ayasofya Camii ve Topkapı Müzesinin ihtişamı, sonsuz maviliğin güzelliği ile İstanbul Boğazı, sonbaharla kucaklaşan Gülhane Parkı ve başka güzellikleri birlikte gezdik. Hayallerini gerçekleştirdiğimiz çocuklarımızın neşeleri ve enerjileri ile İstanbul'un güzelliklerine uyum sağladı" diye konuştu.