Tesettür mağazasında namaz kavgası! Mağaza müdürü personeline saldırdı

İstanbul'da bulunan bir tesettür mağazasında personel olarak çalışan genç kadın iddiaya göre namaz kıldığını ancak çalışanların bu duruma iyi gözle bakmadığını sorumlu müdürüne anlattı. Müdür ise personelin bu tür konuları konuşmamalarını namaz kılmak isteyenlere izin verdiğini söyledi. Olay 16 Şubat günü Fatih ilçesinde bulunan bir mağazada meydana geldi. 41 yaşındaki Zeynep K., mağaza sorumlusu olarak görev yapıyordu. Olay günü mağazada çalışan arkadaşlarıyla konuşan genç kadın, mağazanın müdürü olan Esma B.'nin, 'Ne duruyorsunuz kasanın yanında mıy mıy bir sorununuz varsa gidin patrona söyleyin' şeklinde tepkisiyle karşılaştı.

MAĞAZADA NAMAZ KILMA TARTIŞMA KONUSU OLDU

İddiaya göre mağazada işe yeni başlayan bir personel mağaza müdürü Esma B.'ye işletmede namaz kılmanın zor olduğunu ve iyi gözle bakılmadığını, bu nedenle ikindi namazını kılamadığını söyledi. İşletme müdürü ise bu tür konuları aralarında konuşmamalarını, burada ibadet yapmak isteyen herkese izin verdiğini ve görevlerinin başına dönmelerini istedi. Daha sonra yeni personel bu sözleri kendisine Zeynep K.'nın söylediğini belirtince Esma B., ve Zeynep K., arasında tartışma çıktı.

SAÇ BAŞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İkili bir süre sözlü olarak tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Zeynep K., mağaza müdürüne defter fırlattı. Öfkelenen Esma B.'de aynı defteri fırlatınca bu kez taraflar birbirine girdi. Bir süre kavgaya tutuşan ve kavga anının an be an mağaza kameralarına yansıdığı olayda tarafları mağazanın diğer çalışanların araya girmesiyle son buldu. Kamera görüntülerine göre Esma B.'nin saldırı sırasında araya mağaza personelinin girmesine rağmen adeta vahşice Zeynep K.'nın saçını kopardığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taraflar olay sonrası birbirlerinden karşılıklı olarak şikâyetçi oldu. Esma B., Zeynep K.'nın kendisine önce hakaret ardından da fiziksel olarak saldırdığını söyledi. Zeynep K., ise Esma B.'nin kendisini çekemediği için sürekli tartışma çıkardığını son olarak fiziksel saldırıya uğradığını belirtti. Şikâyet sonrası iki taraf hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.