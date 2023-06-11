Tesettürlü kadını beach club’a almadılar

İzmir Alaçatı'da önceki gün ünlü bir beach club'da skandal yaşandı. Beach club'a tesettürlü girmek isteyen Feyza isimli kadın içeri alınmadı. Kadın yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekmek için Twitter'dan o anın görüntülerini paylaştı. Genç kadın yaşadıklarını anlattığı videoda şunları söyledi: "Ben yaşam tarzıma saygı duymayan bir işletmeye girememekten rahatsız olmuyorum. Bunu kafasını kuma gömenler için çektim, Alaçatı'da çoğu mekân böyle. Bazıları hobi olarak illa kutuplaşmayı tercih ediyor. Bir hayat tarzını komple dışlamayı 'Her mekânın dresscode'u var' diyerek meşrulaştıramazsınız, üzgünüm. Neden bana her iki kesim de gece kulübüne ya da happy hour'a gitmişim gibi tepkiler veriyor? Bakımlı bir yerde denize girmek için işletmelere gitmek gerekiyor. Ve bu sistemi ben kurmadım."