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Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:49 Son Güncelleme: 31.10.2021 17:12

Tesisatçı değil uyuşturucu taciri

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Tesisatçı değil uyuşturucu taciri

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları araçta 100 parça halinde 53 kilo 800 gram eroin ele geçirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda kimseye göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri TEM Otoyolunda şüpheli olan aracı durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, saklanmış vaziyette 53 kilo 800 gram eroin ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan Tesisatçı Muhsin Ç. (32) Ve şoför Kubilay Ç.(36) Adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şahıslar Bolu Cezaevine sevk edildi.

Tesisatçı değil uyuşturucu taciri | Video

Yakalama sonrası ekipler zehir tacirleri ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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Tesisatçı değil uyuşturucu taciri
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