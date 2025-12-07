Haberler Yaşam Haberleri Teşkilat 160. bölüm izle! “Şu anda dışarıda kim olduğumu bilen bir saatli bomba var!" Teşkilat son bölüm izle
Giriş Tarihi: 7.12.2025 20:53

Teşkilat 160. bölüm izle! “Şu anda dışarıda kim olduğumu bilen bir saatli bomba var!" Teşkilat son bölüm izle

Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 7 Aralık 2025 tarihli 160. bölümde Altay’ın silahlı kişilerce alıkonulması ekipte büyük sarsıntı yaratırken, Hilal’in karargâha ulaşması sonrası kapsamlı bir operasyon için düğmeye basılıyor. Yeni bölümde izleyicileri sürükleyici ve tempolu bir hikâye bekliyor. İşte, TRT 1 ile Teşkilat 160. bölüm izle linki:

Teşkilat 160. bölüm izle! Şu anda dışarıda kim olduğumu bilen bir saatli bomba var! Teşkilat son bölüm izle
  • ABONE OL

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 160. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 7 Aralık 2025 tarihinde ekrana gelecek yeni bölümde Altay'ın silahlı kişiler tarafından alıkonulmasıyla tansiyon yükselirken, Hilal'in karargâha verdiği haber sonrası ekip harekete geçiyor. İşte Teşkilat 160. bölüm izleme linki ve detaylar…

TEŞKİLAT 160. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayınlandığında aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/bolum

TEŞKİLAT 160. BÖLÜM KONUSU

Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer.

Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir.

Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Teşkilat 160. bölüm izle! “Şu anda dışarıda kim olduğumu bilen bir saatli bomba var!" Teşkilat son bölüm izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz