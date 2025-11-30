Haberler Yaşam Haberleri Teşkilat bu akşam var mı yok mu, 159. yeni bölüm ne zaman? 30 Kasım 2025 TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 30.11.2025 17:39

Teşkilat bu akşam var mı yok mu, 159. yeni bölüm ne zaman? 30 Kasım 2025 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının Pazar akşamı yayımlanan Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularına yanıt aranıyor. Normalde 20.00'de başlayan dizinin, Pazar akşamı oynanacak kritik Basketbol Milli Maçı yayını nedeniyle yayın akışında değişiklik yaşandı. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman, neden yok, 159. bölümde neler olacak? İşte 30 Kasım 2025 TRT 1 yayın akışı ve dizinin yeni bölümüne dair merak edilenler:

TRT 1'in yapımı Teşkilat, her Pazar akşamı izleyicisini ekran başına topluyor. Ancak 30 Kasım 2025 Pazar günü, kanalda önemli bir spor yayını yer alıyor: İsviçre - Türkiye milli maçı. Bu durum, dizinin yayın saatinde zorunlu bir değişikliğe neden oldu. Peki, Teşkilat bugün var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Teşkilat 159. bölüm bu akşama TRT 1 ekranlarında yayımlanacak ancak yayın saatinde değişikliğe gidildi. Buna göre normalde 20.00'de yayımlanan dizinin yeni bölümü özetsiz şekilde saat 21.00'de başlayacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin normal yayın saati olan 20.00'de yayımlanmıyor olmasının sebebi İsviçre Türkiye basketbol maçının saat 19.00'da TRT 1'de yayında olması olacak.

Teşkilat yeni bölümü özetsiz olarak maçtan hemen sonra başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 30 KASIM 2025

05:08 İstiklal Marşı

05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:25 Gönül Dağı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yurda Dönüş

14:05 Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

17:30 Kod Adı Kırlangıç

18:00 Ana Haber (Canlı)

19:00 İsviçre - Türkiye

21:00 Teşkilat

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Teşkilat

04:20 Hayallerinin Peşinde

