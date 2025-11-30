Teşkilat bu akşam var mı yok mu, 159. yeni bölüm ne zaman? 30 Kasım 2025 TRT 1 yayın akışı

TRT 1'in yapımı Teşkilat, her Pazar akşamı izleyicisini ekran başına topluyor. Ancak 30 Kasım 2025 Pazar günü, kanalda önemli bir spor yayını yer alıyor: İsviçre - Türkiye milli maçı. Bu durum, dizinin yayın saatinde zorunlu bir değişikliğe neden oldu. Peki, Teşkilat bugün var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?