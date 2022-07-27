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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:20

Tesla filmi konusu nedir? Tesla filmi oyuncuları kimler?

Tesla filmi 27 Temmuz Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Biyografik ve dram türlerinde olan filmde Nikola Tesla’nın hayatı anlatılıyor. Yönetmenliğini Michael Almereyda'nın yaptığı film 2022 yılında vizyona girmiştir. Peki; Tesla filmi konusu nedir? Tesla filmi oyuncuları kimler?

Tesla filmi konusu nedir? Tesla filmi oyuncuları kimler?

Tesla filmi konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Dram ve biyografi türünde olan filmde Tesla karakterini Ethan Hawke canlandırıyor. Film Nicola Tesla'nın, Thomas Edison ve J.P. Morgan'ın Anna ile bir araya gelmeleri ve yaşadıkları zorlukları ele alıyor. Peki; Tesla filmi konusu nedir? Tesla filmi oyuncuları kimler?

TESLA FİLMİ KONUSU

Yönetmenliğini Michael Almereyda'nın yaptığı Film, Nicola Tesla'nın, Thomas Edison ve J.P. Morgan'ın Anna ile bir araya gelmeleri, bununla birlikte olanlara ve yaşadığı zorluklara odaklanıyor.

TESLA FİLMİ OYUNCULARI

Filmin kadrosunda Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Eve Hewson, Jim Gaffigan, Josh Hamilon ve Donnie Keshawarz gibi isimler yer alıyor.

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Tesla filmi konusu nedir? Tesla filmi oyuncuları kimler?
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