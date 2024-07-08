Teslim edeceği kargoyu pisleten kuryeye 5 ay hapis

Sancaktepe'de yaşayan Gülşen ve Süleyman A. çifti 2021 yılının ağustos ayında bir alışveriş sitesinden çocuklarına kıyafet sipariş etti. Ancak evine gelen kargoyu gören Gülşen A. hayatının şokunu yaşadı. Kirli paket ve binadan gelen koku üzerine kamera kayıtlarının incelenmesiyle ürün teslimi için gelen kargocunun apartmana büyük tuvaletini yapıp pisliği kargoya sildiği ortaya çıktı.Aile yaşanan olayın ardından suç duyurusunda bulundu. İfadesine başvurulan kargocu Halil D. dağıtıma çıkacağı sırada tuvaletinin geldiğini söyleyerek, "Yanımdaki çalışana söyledim ama beni dinlemedi. Kargoyu vermeye gittiğimde tuvaletimi tutamadım, altıma kaçırdım. Kargoya nasıl bulaştı bilmiyorum" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kargocunun "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.Cumhuriyet Savcısı, sanığın suçunu ikrar ettiğini belirterek "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanık son sözünde beraatını talep ederken mahkeme, "mala zarar verme" suçundan 5 ay hapsine hükmetti.