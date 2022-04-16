Haberler Yaşam Haberleri Teslim ol çağrısını pompalı tüfekle karşılık verdi! 1 polis memuru yaralandı
Giriş Tarihi: 16.4.2022 13:25 Son Güncelleme: 16.4.2022 13:49

Teslim ol çağrısını pompalı tüfekle karşılık verdi! 1 polis memuru yaralandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Teslim ol çağrısını pompalı tüfekle karşılık verdi! 1 polis memuru yaralandı

Adana'da çeşitli suçlardan aranan Süleyman Işık, polisin düzenlediği baskında yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle ateş açması sonucu polis memuru Hasan Arık’ı göğsünden yaraladı. Polis hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan kaçtı.

Adana'nın Yüreğir İlçesinde meydana gelen olayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan Süleyman Işık'ın adresini tespit eden Yüreğir Araştırma ekipleri harekete geçti. Polislerin evin çevresini kuşattığını gören Süleyman Işık, "Teslim ol" çağrısına pompalı tüfekle karşılık verdi.

Işık'ın ateş etmesi sonucu polis memuru Hasan Arık göğsünden yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri le birlikte çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yaralı polis memuru yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Rezidans dehşetine jet iddianame! İstenen cezalar belli oldu
Başkan Murat Köse'den ABB ile ilgili çarpıcı iddialar! İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi...
Bir rüya daha gerçek oluyor: 20 milyon liralık tasarruf sağlayacak! Phaselis Tüneli bugün açılıyor
Son dakika | "Asistan doktorlar" düzenlemesi tamam! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Ukrayna'ya intikam saldırısı! Ruslar yine Kiev’i hedef aldı
Kadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündü
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta kafalar karışık
Son dakika: Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Teslim ol çağrısını pompalı tüfekle karşılık verdi! 1 polis memuru yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA