Teslim ol çağrısını pompalı tüfekle karşılık verdi! 1 polis memuru yaralandı

Adana'nın Yüreğir İlçesinde meydana gelen olayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan Süleyman Işık'ın adresini tespit eden Yüreğir Araştırma ekipleri harekete geçti. Polislerin evin çevresini kuşattığını gören Süleyman Işık, "Teslim ol" çağrısına pompalı tüfekle karşılık verdi.
Işık'ın ateş etmesi sonucu polis memuru Hasan Arık göğsünden yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri le birlikte çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yaralı polis memuru yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı.