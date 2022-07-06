TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA KAZASI OLUR MU?

Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez. Hanefi mezhebinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde, yani Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar, kılınacak bir namazın farzının peşinden kaza edilmesi gerekir.