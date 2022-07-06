Teşrik terkbiri ne zaman başlar, kaç defa söylenir ve nedir? Teşrik tekbiri anlamı - okunuşu

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Arefe ve bayram günlerinde gerçekleştirdiği teşrik tekbiri Kurban Bayramı ile beraber gündemdeki yerini aldı. Bu mübarek tarihlerde Müslüman alemi ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor. Bu kapsamda ise "Teşrik terkbiri ne zaman başlar, kaç defa söylenir ve nedir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Dini kaynaklara göre Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanan bu tekbirler mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vacip oluyor. İşte Teşrik terkbiri hakkında bilinmesi gerekenler...
Kurban Bayramı'nda ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire teşrik tekbiri adı verilir. Teşrik kelimesi, sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarına gelir. Terim olarak ise Zilhicce'nin belli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeye denilir. Bu tekbirlere "teşrik tekbirleri" (tekbîrâtü't-teşrîk) denirken tekbir alınan günlere "teşrîk günleri" (eyyâmü't-teşrîk) adı verilir.
Hz. Peygamber'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440). Bu nedenle, Arefe günü sabah namazı ile başlayan teşrik tekbiri bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlarının ardından okunur. İkindi namazı da dahil olmak üzere toplamda 23 vakit okunmuş olur.
"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenen teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.
Namaz kılmadan teşrik tekbiri getirilmez çünkü teşrik tekbiri farz namazının ardından okunmaktadır. Ancak namaz kılmadan tekbir getirilmesinde bir sakınca yoktur.
Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.
Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez. Hanefi mezhebinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde, yani Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar, kılınacak bir namazın farzının peşinden kaza edilmesi gerekir.
Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.
Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.