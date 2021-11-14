Testi pozitif çıkan anne aşı sayesinde sağlıklı şekilde bebeğini dünyaya getirdi

İkinci çocuğuna hamile olan 24 yaşındaki Fatma Rabia Aksoğan, doğum sancılarının gelmesi üzerine Farabi Hastanesine geldi. Doğum öncesi PCR testi yapılan Aksoğan, sancılarının sıklaşması üzerine test sonucu beklenmeden acilen doğuma alındı. Normal doğum yoluyla sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Aksoğan'ın doğumdan sonra test sonucu pozitif çıktı. Hamilelik sırasında koronavirüs aşısını olduğu öğrenilen Aksoğan'ın hem bebeğinin hem de kendisinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

'AŞI SAYESİNDE HAFİF ATLATTIM'

Eymen ismini verdiği bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Fatma Rabia Aksoğan, "Sancılarım tutunca hemen doktorumun olduğu hastaneye geldim. PCR testi yapıldı ancak sonucunu bekleyemeden doğuma girmek zorunda kaldım. Doğum yaptıktan sonra test sonucum pozitif geldi. Ancak ne bende nede bebeğimde herhangi bir belirti olmamıştı. Hafif grip gibi atlattım. Hamilelik sürecimde aşımı olmuştum. Onun etkisiyle hafif şekilde atlattığımı düşünüyorum. Şimdi diğer doz aşımı da yaptıracağım" dedi.

Özel Konya Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bardakçı ise şunları söyledi: "Özelikle mutant covid enfeksiyonları gebelerde şiddetli klinik semptomlarla sonuçlanmakta ve gebenin hayatını tehlikeye sokabilmektedir. Bu nedenle gebelerin ve gebe kalmayı planlayan anne adaylarımızın aşılanması önem arz etmektedir. Aşıları tam olan yada aşılanan gebelerimiz de hastalık hafif seyretmekte, semptomsuz geçebilmektedir" ifadelerini kullandı.