Tetikçi ve gözcüler kıskıvrak yakalandı

Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta geçtiğimiz gün sosyal medya platformunda yayınlanan spor programından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel bir hastanede ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, durumunun iyi olduğu, sol ayağının parçalı kırık nedeniyle alçıya alındığı öğrenildi.Öte yandan, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Akın'ı hedef alan şüphelilere yönelik çalışmalarında, bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri didik didik inceledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda, saldırıda silahı kullanan Ozan Dalmaz, motosikleti kullanan Osman Mukan, şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü., şüphelilerle hareket eden M.A. ve İ.T.'nin yakalandığını bildirdi.Böylece eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüphelilerin yakalandığını, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun. Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kastedenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.