Tevfik Göksu açıkladı! İBB’nin borcu dudak uçuklattı!

İMAMOĞLU'NA TEPKİ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki Silivri'de 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından "Büyük kentsel dönüşüm kampanyası başlatıyorum. Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konutu yenileyeceğim" dediğini anlatan Tevfik Göksu, "Şu anda 492 konut yapılabildi. Bugüne kadar İBB'yi AK Parti yönetiyordu. Bu ilçe belediyelerinin açıklarını AK Parti çözüyordu. Vatandaş da bunların sorunu çözdüğünü düşünerek selam veriyordu. Şimdi iki kötü bir araya geldi. İstanbul'da 3 yıldır İBB'yi CHP yönetiyor. İBB'ye, 2021 yılında ortalama her ay 2.3 katrilyon para gelmiş. İBB'nin şu anda geldiği günden bu yana İstanbul'un geleceğine katkı sunacağı, kurtaracak projesi var mı? Geçmiş borçlardan ödediği var mı? Matematik ortada. 2021'de biz teslim ettiğimizde bütün borçları 28 milyardı. Ocak ayı sonu itibariyle borç rakamı; yaklaşık 58 milyar TL. İBB Sözcüsü, büyük fedakarlık yaparak toplu taşımada taşıdıkları bir yolcunun maliyetinin 13.3 TL diyor. Fiyatı çıkardık; 3.3 TL" diye konuştu.