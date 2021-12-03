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Giriş Tarihi: 3.12.2021 19:00

Tevfik Kadıoğlu bulvarı alt geçide hazırlanıyor

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Tevfik Kadıoğlu bulvarı alt geçide hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 350 metre uzunluktaki servis bağlantı yolları ve 56 metrelik çift şeritli tüneliyle inşa edeceği Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi kapsamında içme suyu deplase çalışmaları gerçekleştirecek. Çalışmalar dolayısıyla 7-13 Aralık tarihleri arasında bulvar, Namık Kemal gidiş istikametinde tek şerit olarak hizmet verecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin dev ulaşım yatırımı Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi'nde çalışmalar başlıyor. İhalesi tamamlanan 350 metre uzunlukta yeni servis yolları ve 56 metrelik çift şeritli tünelin inşa edileceği projede güzergâhında içme suyu hatları deplase edilecek. Kent merkezinde trafiği önemli ölçüde azaltacak projenin deplase çalışmalarına 7 Aralık Salı günü start verilecek. Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Tevfik Kadıoğlu Bulvarı güzergâhında köprülü kavşak yapım işi için içme suyu deplase çalışmaları 7 Aralık Salı günü KASKİ ekiplerimizce başlayacaktır. 13 Aralık Pazartesi'ye kadar devam edecek çalışmalar kapsamında, bulvar üzerinden Namık Kemal gidiş istikametindeki 2 şeritli yolumuz, tek şerit olarak hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Tevfik Kadıoğlu bulvarı alt geçide hazırlanıyor
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