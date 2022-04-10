Teyze kızlarının kavgası kanlı bitti

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Silivri Piri Paşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumaziye Dikmen, iki arkadaşıyla kahvaltı yaparken, kuzeni Reytan Tokmak restorana geldi. Reyhan Tokmak ödünç verdiği müzikçalarını geri almak istediğini söyledi. Kuzenler arasında restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları araya girerek iki kuzeni dışarı çıkardı.

Restoranda başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Cumaziye Dikmen kuzeninin üzerine koşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçan Reyhan Tokmak'ı, Cumaziye Dikmen'in arkadaşları yakalamaya çalıştı. Cumaziye Dikmen, bıçaklandıktan sonra kalkıp yürümeye çalıştı ancak, ayakta kalamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı hastaneye kaldırdı. Cumaziye Dikmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kuzenini bıçaklayan Reyhan Tokmak, ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Rayhan Tokmak'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşananları anlatan restoran çalışan"Üç kız çorba içmeye geldi. Çorbayı bitirmek üzerelerken, yanlarına bir kız daha geldi, tartışmaya başladılar. Kavgayı ayırmak için araya girdik, 'Burası kavga etme yeri değil' diye uyardık. Buradan ayrıldılar, karşı tarafa geçtiler. Orada da kavga etmişler. Sonra kızlardan biri aniden yere düştü, ben de 112'yi aradım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.