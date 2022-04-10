Haberler Yaşam Haberleri Teyze kızlarının kavgası kanlı bitti
Giriş Tarihi: 10.4.2022 13:17 Son Güncelleme: 10.4.2022 13:21

Teyze kızlarının kavgası kanlı bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Teyze kızlarının kavgası kanlı bitti

İstanbul Silivri’de, aralarında müzik çalar alma meselesi yüzünden kavga çıkan iki kuzen tartışma yaşadı. Kuzenlerin tartışması cinayetle bitti. Teyzesinin kızı 17 yaşındaki Cumaziye Dikmen’e müzikçalarını ödünç verdiğini iddia eden Reyhan Tokmak (27) arkadaşlarıyla kafede oturan Dikmen ile tartıştı, tartışma sırasında Dikmen bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis Reyhan Tokmak’ı gözaltına aldı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Silivri Piri Paşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumaziye Dikmen, iki arkadaşıyla kahvaltı yaparken, kuzeni Reytan Tokmak restorana geldi. Reyhan Tokmak ödünç verdiği müzikçalarını geri almak istediğini söyledi. Kuzenler arasında restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları araya girerek iki kuzeni dışarı çıkardı.

Restoranda başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Cumaziye Dikmen kuzeninin üzerine koşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçan Reyhan Tokmak'ı, Cumaziye Dikmen'in arkadaşları yakalamaya çalıştı. Cumaziye Dikmen, bıçaklandıktan sonra kalkıp yürümeye çalıştı ancak, ayakta kalamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı hastaneye kaldırdı. Cumaziye Dikmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kuzenini bıçaklayan Reyhan Tokmak, ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Rayhan Tokmak'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşananları anlatan restoran çalışan"Üç kız çorba içmeye geldi. Çorbayı bitirmek üzerelerken, yanlarına bir kız daha geldi, tartışmaya başladılar. Kavgayı ayırmak için araya girdik, 'Burası kavga etme yeri değil' diye uyardık. Buradan ayrıldılar, karşı tarafa geçtiler. Orada da kavga etmişler. Sonra kızlardan biri aniden yere düştü, ben de 112'yi aradım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Münevver Karabulut cinayetinde flaş sözler
Son dakika: Balıkesir'de vahşet! Cani baba tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Son dakika | Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düştü!
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!
Ona dokunmak bile yasak! Putin nasıl korunuyor? 'Silahşörler' iş başında
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Taciz' iddiası ile katledilmişti! Ergün Arslan cinayetinde dedektif detayı: Bu konu üzerinde duruluyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Teyze kızlarının kavgası kanlı bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA