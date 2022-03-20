Teyzenin feryadı, “Seni koruyamadık Nuray’ım”

Antalya'da bir otelde ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan teyzesi Nur Çevik SABAH'a açıklamada bulundu. Teyze Çevik, "Nuray'ın bir süredir eski nişanlısı tarafından rahatsız edildiğini anlattı.

Önceki gün Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polis genç kızı her yerde ararken Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde temizlik için odaya giren görevliler, Nuray Demir'in hareketsiz olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

"BOYNUNDA KIZARIKLIK"

Olay yeri inceleme ekipleri Nuray Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirledi. Polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside ilk belirlemelere göre Nuray Demir'in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kesin ölüm nedenini ise 3 ay sonra netleşeceği bildirildi. Polis olayla ilgili bir kişinin gözaltında olduğunu bildirdi. Olayla ilgili Nuray Demir'in ayrıldığı nişanlısı T.B.'nin ise arandığını bildirdi. Acılı aileye Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert'de destek olarak cenazenin alınışına ve memleketine gönderilişine yardımcı oldu.

"NİŞANLISINDAN AYRILDI"

Cenaze alınmadan önce SABAH'a konuşan teyze Nur Çevik yeğeni Nuray Demir'in T.B. ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlandığını söyledi. T.B.'nin aşırı tavırları nedeni ile Nuray'ın bir süre sonra ayrıldığını belirten acılı teyze Nur Çevik, "T.B. sürekli Nuray'ı rahatsız ediyordu. Önceki gün Nuray oruç tuttuğu için vakit geçirmek için arkadaşı ile sinemaya gitmiş. T.B. orada bulup barışmak için götürmüş. Bu kadarını biliyoruz. Sora polisler bize ölüsünün otel odasında bulunduğunu söylediler. Başka ayrıntılı bilgi vermediler" diye konuştu.

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

Nuray Demir'in cenazesi yakınları tarafından alındı. Teyze Nur Çevik'in "Seni koruyamadık Nuray'ım. Bizi bırakıp gidiyorsun" feryadı yürekleri dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı Nur Çevik'i eşi Bayram Çevik teselli etti. Nuray Demir'in cenazesi Konya'nın Beyşehir ilçesi Hüyük Değirmenli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.