Teyzesini ziyaretten dönen genç, sokakta katledildi

Adana'da teyzesini ziyaretten dönen 19 yaşındaki genç, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Samet Aslan (19), önceki gece Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde oturan teyzesini ziyarete gitti. Bir süre sonra evine dönmek için teyzesinden ayrılan Aslan, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aslan hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırmasını başlattı. Yeğenini kaybeden Mahmut Yüksel, saldırının kimin gerçekleştirdiğini bilmediklerini, herhangi bir husumetlilerinin bulunmadığını söyledi.