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Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:28 Son Güncelleme: 22.10.2024 10:32

Teyzesini ziyaretten dönen genç sokakta öldürüldü

Adana'da teyzesini ziyaretten döndüğü öğrenilen 19 yaşındaki Samet Aslan, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis cinayeti gerçekleştiren saldırganı arıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Teyzesini ziyaretten dönen genç sokakta öldürüldü

Olay, gece Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Teyzesini ziyaret ettikten sonra evine dönen Samet Aslan, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aslan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor. Yeğenini kaybeden Mahmut Yüksel, saldırının kimin gerçekleştirdiğini bilmediklerini, herhangi bir husumetlilerinin bulunmadığını söyledi.

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Teyzesini ziyaretten dönen genç sokakta öldürüldü
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