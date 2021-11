Tez projesiydi, bilim literatürüne yeni bir ıkınma tekniği kazandırdılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Öğr. Gör. Dr. Özlem Akgün'ün doktora tez projesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmada doğumda yeni bir ıkınma tekniği ortaya koyuldu.



"ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI ÜZERİNE ÇEŞİTLİ OLUMSUZ ETKİLERİ MEVCUT"



Konu ile açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel, "Günümüzdeki mevcut ıkınma tekniklerinin (valsalva tipi, spontan ıkınma) anne ve bebek sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkileri söz konusudur. Kadınların ıkınma şekli maternal ve fetal sağlığı, doğum süresini ve perineal travma durumunu vb. etkileyebilmektedir. Yapılan çalışmalarda; valsalva tipi ıkınmanın spontan ıkınmaya göre doğum eyleminin ikinci evresini 7-18 dk. kısalttığı, fetal hipoksi ve asidoz oranını yükselttiği, fetüste asit baz dengesini bozduğu, buna karşın spontan ıkınmanın valsalva tipi ıkınmaya göre anne ve fetüsün iyilik durumunu, annenin doğum memnuniyetini, yenidoğanın 1. ve 5. dakika Apgar skorlarını yükselttiği, intakt perine oranını artırdığı, epizyotomi oranını ve maternal anksiyete düzeyini azalttığı, umblikal kord pH, PaO2 seviyelerini iyileştirdiği belirtilmiştir." dedi.



"IKINMADA 'DOĞAL' KAVRAMININ ÖNEMİ"



"Kadınların kendilerini doğumdan sorumlu hissettikleri, annede ve fetüste meydana gelebilecek zarar ve travmayı önleyebilen ıkınma tekniğini kullanmaları önemlidir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (2018) ve Ina May Gaskin (2013) ıkınmada "doğal" kavramının önemini vurgulamaktadırlar. Her iki ıkınma tekniğinin de bazı gitmezliklerine karşın Ina May Gaskin'in (2013) "Sfinkter Yasası"; serviksin en iyi şekilde açılmasını sağlamak için ağzı açma, kahkaha, derin nefes alma, ılık su banyoları ve gereksiz vajinal muayenelerden kaçınmaya odaklanmıştır." diyen Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel, "Doğum eylemi sırasında ağzı açmak ve nefes almak serviksin gevşemesini sağlayan doğal yöntemlerdendir. Ağzı sıkıca kapalı tutmak, doğum yolunun açılmasını zorlaştıracaktır. Doğum esnasında rahatlamak için içgüdüsel olarak alınan derin bir nefesle birlikle içgüdüsel olarak çıkarılan boğazı açan ve titreten seslerin her zaman doğumu kolaylaştırdığı görülmüştür. Ina May Gaskin'in "Sfinkter Yasası"ndan yola çıktığımız ve yeni bir ıkınma tekniği olarak ortaya koyduğumuz "doğal ıkınma" tipinde kadın kontraksiyonların başladığını fark ettiğinde ağız ve boğazını gevşetip ağzını açar, nefesini ağzından alıp ağzından verir, inleme, mırıldanma, homurtu şeklinde sesler çıkarır." ifadelerini kullandı.