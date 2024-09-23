Tez savunmasına atıyla gitti

Erzurum'da yaşayan Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Dünya Şampiyonu Ayşe Melek Okuyucu (42), geleneksel atlı okçuluk sporcularının stresle başa çıkma yöntemleri ve kişilikleri arasındaki bağlantıyı incelediği tezini, eğitim gördüğü Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne atı 'Gardaş' ile götürdü. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında 7 kilometrelik mesafeyi kat eden Okuyucu, fakülteye ulaştığında atını binanın demir parmaklıklarına bağlayıp tezini savunmaya girdi. Tez çalışmasında 202 sporcu üzerinde araştırmalar yaptığını söyleyen Okuyucu, "Atlı okçuluk, iki canlının yaptığı bir spor. Bu süreçte hem sporcuların hem de atların stresle nasıl başa çıktığını inceledim. Atım Gardaş, benim en büyük yol arkadaşım. Genellikle otomobil yerine atımı kullanırım. Tezimi de bu şekilde getirmek benim için çok anlamlıydı. Atlı okçulukla ilgili hazırlanan bir tezi atsız taşımak olmazdı" dedi.