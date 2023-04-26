Tezgâhlarda en az yüzde 20 indirim

Cumhurbaşkanı kararıyla, bir işyeri açmadan gezici olarak pazar takibiyle perakende emtia alım satımıyla uğraşanlara gerçek usulde vergilendirmeden basit usule geçme olanağı tanındı. 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafın da dahil edilmesiyle Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 80 bin esnafın belirlenen yılık satım hadleri kapsamında basit usule tabi olmasının önü açıldı. Başkan Erdoğan'ın verdiği haberin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar şunları söyledi: "Büyükşehir olmamız ile birlikte, basit usule tabi olan esnafımız gelir vergisine tabi oldu. Buda enafımıza külfet getirdi. Esnaf da bu külfet nedeniyle artan maliyeti tezgaha yansıtıyordu. Doğal olarak, tekrardan basit usule dönmemiz ile birlikte tezgahtaki ürünlerde yüzde 20'lere varan bir indirim olacak. Bu müjde vatandaşın cebine de yansıyacak. Vatandaşlarımız da daha ucuz ürün yiyecek. Hem esnaf hem de vatandaş rahatlayacak. 1 Mayıs itibarı ile esnafımız dilekçelerini verip basit usule geçiş yapmaya başlayacak. Mayıs ayından itibaren tezgahlardaki ürünlerde fiyatlar düşecek. Benim tahminim, bu destek sayesinde tezgahlardaki ürünlerde en az yüzde 20 indirim olacağıdır."