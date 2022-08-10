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Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:14 Son Güncelleme: 10.8.2022 11:16

Tezhip sanatını yaşatıyor

Hatay’da 40 yıldır Tezhip sanatını icra eden emekli polis memuru Ali Bengi, Antakya’da Tezhip sanatını icra eden iki sanatçıdan biri. Kurtuluş Caddesi’ndeki 10 metrekarelik atölyesinde Tezhip sanatını yaşatarak gelecek nesillere taşımaya çalışan 60 yaşındaki Bengi, ürettiği eserleri de burada sergiliyor.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Tezhip sanatını yaşatıyor

Tezhip sanatının Türk süsleme sanatlarından biri olduğunu belirten Bengi, "Memurluk dönemimde bir merakla başladığım sanatı 40 yıldır yapıyorum. Amatör olarak başladım Halk eğitim merkezinde 7 yıl boyunca kurs aldıktan sonra profesyonel olarak bu sanatı icra etmeye devam ediyorum" dedi.

TARİHİ UYGUR TÜRKLERİNE KADAR UZANIYOR

Antakya'da Tezhip sanatını icra eden iki kişiden biri olduğunu söyleyen Bengi, "Benimle birlikte Antakya'da bu sanatı profesyonel olarak yapan bir arkadaşımız daha var. Çok merak edilen ve beğenilin bir sanat dalı. Tarihi Uygur Türklerine kadar dayanan bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Ancak çok ince ve sabır isteyen bir sanat olduğu için gelen kursiyerler en çok iki hafta dayanabiliyor. Sonra bir bahaneyle kursu bırakıyorlar. Dışarıdan göründüğü gibi basit bir sanat değil, bu sanatın içinde matematik var, bilim var" dedi.

KELİME ANLAMI ALTINLA SÜSLEMEK

Tezhip'in kelime anlamının "Altınla Süslemek" olduğuna dikkat çeken Bengi, "18 ve 22 ayar ezilmiş altınla ve muhtelif renklerle kitap ve levha gibi yazma eserlerin süslenmesidir. Bu sanat; sevgi, sabır, zevk ve zarafetin ortaya koyduğu eserler bütünüdür. Arapça tezhip; "altınlamak", "yaldızlama", "bezeme", yazma kitapların sayfalarına, hat levhalarına, murakkalara, hatta tuğraların üst taraflarına altın tozu ve boya ile yapılan her türlü bezeme sanatıdır. Sözcük yalnız altınla yapılanın dışında, toprak boyalarla yapılan bezemeler için de kullanılır. Yalnız altınla yapılan tezhibe "halkari" denir. Tezhip yapan sanatçıya "müzehhib" tezhiplenmiş esere de "müzehheb" adı verilir."

EN ÖNEMLİ MALZEMESİ BOYA VE ALTIN

"Padişahlara, vezirlere, devlet büyüklerine, tanınmış kişilere sunulan ya da özel kitaplar için hazırlanan her çeşit yazma kitap, özellikle şiir kitaplarını tezhiplemek eski bir uygulama. Ama tezhip en çok Kuran-ı Kerim'lerin ilk ve son sayfalarında, surelerin baş taraflarında kullanılmıştır. Tezhibin en önemli malzemesi boya ve altındır. Eskiden pastel rengin çoğunlukta olduğu toprak boyalar kullanılırdı. Bugün genellikle hazır boyalardan yararlanıyoruz. Simetrik desenler, her kez dörtte biri olmak üzere dört defada kağıda geçirilip tezhip edilir." diye konuştu.

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Tezhip sanatını yaşatıyor
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