TFF Binasına saldırıyla ilgili flaş gelişme

TFF Beykoz'daki binasına 1 Eylül günü bir silahlı saldırı olmuş saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayda silah kullanan Cüneyd U. ve arkadaşını gözaltına almıştı. Olay sırasında toplantı halinde olan yönetim kurulu üyeleri ve başkanların şikayeti üzerine soruşturma derinleştirildi. 19 müşterinin bulunduğu davada Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığın Soruşturmayı fezlekeyi tamamladı. Hazırlanan Fezleke ağır ceza dosyası olduğu için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Hazırlanan fezlekede şunlara değinildi.

"Her ne kadar şüpheliler suçlamaları kabul etmediğine yönelik savunmalarda bulunmuşlar ise de, yapılan soruşturma sonucunda toplanan ve yukarıda açıklanan deliller birlikte değerlendirildiğinde olay günü müştekilerin Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim binasının toplantı salonunda toplantı halinde oldukları esnada şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Türkiye Futbol Federasyonu binasını hedef alarak ruhsatsız tabancayla birden fazla ateş ettikleri belirtildi. Mermilerden birinin toplantı salonuna müşteki Hamit'in arkasında bulunan pencerenin çift

cami delerek içeri girdiği, diğerinin üst katta bulunan başkanlık makam odasının çift camını delerek içeri girip güney duvarına isabet ettiği, bir diğerinin ise toplantı salonu ve ikinci katta bulunan başkanlık makam odasının arasında bulunan alüminyum saca isabet ettiği anlatıldı.

MERMİLER YAKIN VE DİK AÇIYLA İSABET ETTİ

Olayda şüphelilerin tabancayla ateş ettiği yerin Türkiye Futbol Federasyonunun yönetim binası olması, olay yeri incelemem raporunda mermilerin dik açı ile giriş yaptığının tespit edilmiş olması, olayda ruhsatsız silahında kullanılmış olması, olayın gerçekleştiği zamanın mesai saatleri içerisinde olduğun vurgulandı. Buna bağlı olarak yönetim kurulunun toplantı halinde olması, şüphelilerin olayı gerçekleştirdikleri bölge ve hedef aldıkları Federasyon binası arasındaki mesafenin 150 metre olması ve olay yerine de 12 adet kovanın bulunması, 3 adet merminin hedefe isabet etmiş olması, tesisin büyük bir tesis olmasına rağmen isabet alanlarının birbirine yakın olması, içeri giren mermilerin toplantı halinde olan müştekilerin bulunduğu alana isabet etmiş olduğuna ve müşteki Hamit Altıntop'un yaralandığını düşündüklerine dair müşteki beyanları gözetildiğinde olayın

gerçekleştiği bölge ve aradaki mesafe dikkate alındığında hedef alınan bina içerisinde bulunan müştekilerin isabet alması mutlak ve kaçınılmaz olduğu, şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş ederek eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği ancak mermilerin müştekileri isabet etmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşıldı.

19 DEFA KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Olayda, şüphelilerin üzerilerine atılı 19 defa kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarını işlediğine dair haklarında kamu davası açılması hususunda yeterli şüphenin bulunduğu anlaşılmakta. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere şüphelilerin eyleminin ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçu oluşturduğu, bu suçtan yetkili ve görevli İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmak üzere soruşturma dosyası fezleke ekinde gönderildi.