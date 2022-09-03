TFF Saldırısında flaş detay! TFF Binasında çalışan temizlikçinin şüpheli olarak ifadesi alınmış

TFF'nin Riva'da bulunan binasında akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda camlara 5 mermi isabet ederken, alarma geçen polis olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüpheliler Cüneyt U. (56) ve Oğuzhan G.(24)'nin olay sırasında alkollü oldukları belirlendi. Polis soruşturması sonucunda gözaltına altında tutulan şüphelilerin uzun yıllardır o bölgede oturdukları ve zaman zaman balıkçılık işiyle uğraştıkları belirlendi. Şüphelilerden Cüneyt U.'nun daha önceden 18 kez polise geliş kaydı olduğu, diğer şüpheli Oğuzhan G.'nin ise 3 geliş kaydı olduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Cüneyd U, Oğuzhan G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Beykoz Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili şüpheli olarak İ. A. ve B.A. nın da ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

TFF' DE TEMİZLİK İŞÇİSİNİN ŞÜPHELİ OLARAK İFADESİ ALINDI

İfadesinin ardından serbest bırakılan İ.A.nın TFF binasında temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelilerden Oğuzhan G. Nin İ.A.' Yı arayıp bizim taraftan Cüneyd abi ile ateş ettik. Kurşunlar binaya isabet etmiş orayı gören kamera varmı diye sorduğu. İ.A.nın da bu durumu polise bildirmediği için ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.