Haberler Yaşam Haberleri TGC Nusret Mayın Müze Gemisi Karadeniz turunda
Giriş Tarihi: 12.6.2023 12:07 Son Güncelleme: 12.6.2023 12:13

TGC Nusret Mayın Müze Gemisi Karadeniz turunda

1915'te Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı’nda döşediği mayınlarla savaşın seyrini değiştiren TCG Nusret Mayın Gemisi Hopa Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesinde ziyarete açıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
TGC Nusret Mayın Müze Gemisi Karadeniz turunda

Mürettebatı ile birlikte Hopa Limanı'na demir atan TCG Nusret N-16 mayın gemisi görevlileri, Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor. Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş süreci de anlatıldı, ayrıca müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini de aktardı.

Gemi komutanını makamında kabul eden Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, ardından TCG Nusret Mayın Müze Gemisi'ni ve TCG-KDZ Ereğli P-1214 gemisini ziyaret etti. Çimşir, TCG Nusret Mayın Müze Gemisinin Hopa Limanı'na ulaştırılmasından, tanıtılmasından ve ziyaretlerinden dolayı gemi komutanlarına ve personellerine teşekkür etti. TCG Nusret Mayın Müze Gemisi'nin Hopa'nın ardından Rize, Trabzon, Giresun ve Samsun limanlarını da uğrayarak ziyaretçilerini kabul edeceği belirtildi.

Gemiyi ziyaret eden misafirler ise, tarihi yaşadıklarını ifade ettiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
TGC Nusret Mayın Müze Gemisi Karadeniz turunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA