TGC Nusret Mayın Müze Gemisi Karadeniz turunda

Gemi komutanını makamında kabul eden Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, ardından TCG Nusret Mayın Müze Gemisi'ni ve TCG-KDZ Ereğli P-1214 gemisini ziyaret etti. Çimşir, TCG Nusret Mayın Müze Gemisinin Hopa Limanı'na ulaştırılmasından, tanıtılmasından ve ziyaretlerinden dolayı gemi komutanlarına ve personellerine teşekkür etti. TCG Nusret Mayın Müze Gemisi'nin Hopa'nın ardından Rize, Trabzon, Giresun ve Samsun limanlarını da uğrayarak ziyaretçilerini kabul edeceği belirtildi.