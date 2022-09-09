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Giriş Tarihi: 9.9.2022 17:14

The most kuaför yoğun talepler sonrası Avrupa'ya açılıyor

Türkiye’nin en iyi kuaför salonu unvanına sahip The Most; Bakü, Qatar, Dubai’den sonra Avrupa’nın birçok kentine açılıyor. Türkiye’de birçok ilde şubeleri olan The Most ünlülerin vazgeçilmezi. Avrupa’nın birçok ülkesinden taleplerin geldiği The Most markası Yöneticileri Özden Kürtür ve Emrah Demirci Avrupa’dan gelen talepleri karşılıksız bırakmama kararı aldı.

The most kuaför yoğun talepler sonrası Avrupa’ya açılıyor

Uzun zamandır başarılarıyla dillerden düşmeyen The Most markası Avrupa'daki ünlü isimlerin de gözdesi haline geldi. Gelen yoğun talepleri karşılıksız bırakmayan marka yönetimi Avrupa'nın birçok ülkesine şubeler açmaya karar verdi. Dubai ve Qatar'daki şubelerini ziyaret eden misafirlerden gelen yoğun istekler üzerine marka globalleşmeyi sürdürme kararı aldı.

The Most yöneticileri Özden Kürtür ve Emrah Demirci;
''The Most serüvenimiz kuaförlük sektöründe geçirilen uzun yılların sağladığı tasarım ve işletmecilik alanındaki tecrübelerimize olan inancımızla başladı.



2010 yılının Temmuz ayında, İstanbul – Etiler'de açtığımız butik salonumuzun hızlı bir şekilde duyulmasıyla birlikte servis kapasitemizi arttırmak gereklilik haline geldi ve böylece İstanbul'dan başlayarak Katar ve Bakü'ye uzanan bir şubeleşme süreci başladı. Bu noktada yarattığımız salon markasının başarısını sürdürülebilir kılmak tek hedefimiz olmuştu. Açılacak olan her şubenin personel eğitimi, kullanılan ve satış amacıyla sunulan ürünlerin kalitesi, servis çeşitliliği ve müşteri memnuniyeti gibi kriterlerin standardını sağlamak tutkumuz haline dönüştü.

Çağın ve teknolojinin gereksinimlerini farkındalıkla takip ederek, trendlerin peşinden yetişmeye çalışmak yerine yaratmayı hedefleyerek, öğrenmenin ve öğrendiğini paylaşmanın büyüsüne inanarak çıktığımız bu yolculuğun hiç bitmeyeceğine inanıyor, yol arkadaşlarımız ile her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.

The Most şu an 11. yılında ve 17. şubesiyle!
İki kişilik hayalimizle başlayan hikayemizin artık yüzlerce kahramanı var ve şimdi Avrupa'ya açılma zamanı'' dedi.

ilandır

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The most kuaför yoğun talepler sonrası Avrupa'ya açılıyor
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