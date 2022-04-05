Thodex Fatih Malta’dan çıktı! Milyonlarca liraya böyle çökmüşler

21 şüphelinin yer aldığı ve İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Thodex iddianamesinde şüphelilerin paraları nasıl akladığı ve müşterilerin hesaplarında nasıl usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.



MİLYONLARI YURT DIŞINDA AKLADI

Bir numaralı şüpheli Faruk Fatih Özerin'in hakimiyeti altında olduğu değerlendirilen hesaplardan 253 milyon 714 bin liralık kripto varlığın transfer edildiğini belirleyen savcılık, bu transferin diğer örgüt yöneticilerince merkezi Malta'da bulunan bir kripto para şirketindeki kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiğini aktardı. Bu kapsamda birçok yöneticinin aynı işlemi yaparak suçtan kaynaklanan kripto varlık değerini yurt dışına çıkararak aklandığının altı çizildi.