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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Thodex’in kurucusu Özer Türkiye’ye iade edilecek

SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Thodex’in kurucusu Özer Türkiye’ye iade edilecek
Arnavutluk mahkemesi kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve ağustos ayında yakalanan Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Hakim, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine hükmetti. Özer'in yakalandığı anda toplanan delillerin de Türk makamlarına teslim edilmesine de karar veren hâkim, Özer'in bir üst mahkemeye 15 gün içinde itiraz hakkı bulunduğunu kaydetti.

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Thodex’in kurucusu Özer Türkiye’ye iade edilecek
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