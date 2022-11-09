Haberler Yaşam Haberleri THY 10 ayda 60.5 milyon yolcu taşıdı
Giriş Tarihi: 9.11.2022 11:36 Son Güncelleme: 9.11.2022 11:56

THY 10 ayda 60.5 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) bu yılın ilk 10 ayında taşıdığı yolcu sayısı 60.5 milyona ulaştı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY 10 ayda 60.5 milyon yolcu taşıdı

THY Ekim ayına ait hava trafik sonuçlarını açıkladı. Ekim ayında havayollarının üretim kapasitesini ifade eden Arz Edilen Koltuk Kapasitesi'ni (AKK) salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 arttırarak 18 milyara çıkaran THY, bu ayda yüzde 85.2 doluluk oranı ile 6.6 milyon yolcu taşıdı.

Ekim ayına ait verilerin kesinleşmesi ile birlikte THY'nin bu yılın ilk 10 ayında taşıdığı yolcu sayısı ise 60.5 milyona ulaştı. Ekim ayı sonu itibari ile filosunda 388 uçak bulunan THY'nin taşıdığı kargo-posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11.2'lik artışla 1.4 milyon tona ulaştı

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
SON DAKİKA | Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası: CHP'li Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için düğmeye basıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ilk adım geldi
EYT son durum 8 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışma ne durumda? EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor, yaş sınırı kaç?
AY TUTULMASI O BURÇLARDA ETKİLİ OLACAK! İşte Kanlı Ay Tutulması sonrası Dünya
MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi paylaşıldı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2+1/3+1 Sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı bilgileri
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, bugün yatar mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
THY 10 ayda 60.5 milyon yolcu taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA