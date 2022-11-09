THY 10 ayda 60.5 milyon yolcu taşıdı

THY Ekim ayına ait hava trafik sonuçlarını açıkladı. Ekim ayında havayollarının üretim kapasitesini ifade eden Arz Edilen Koltuk Kapasitesi'ni (AKK) salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 arttırarak 18 milyara çıkaran THY, bu ayda yüzde 85.2 doluluk oranı ile 6.6 milyon yolcu taşıdı.

Ekim ayına ait verilerin kesinleşmesi ile birlikte THY'nin bu yılın ilk 10 ayında taşıdığı yolcu sayısı ise 60.5 milyona ulaştı. Ekim ayı sonu itibari ile filosunda 388 uçak bulunan THY'nin taşıdığı kargo-posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11.2'lik artışla 1.4 milyon tona ulaştı