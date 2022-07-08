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Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:42 Son Güncelleme: 8.7.2022 11:53

THY 6 ayda 30.9 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) haziran  ayında yaptığı seferlerle yüzde 83.6 doluluk oranıyla 7.9 milyon yolcu taşıdı. Böylece yılın ilk 6 ayında taşıdığı yolcu sayısı 30.9 milyon olarak gerçekleşti. THY Başkanı Ahmet Bolat “Buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz”dedi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY 6 ayda 30.9 milyon yolcu taşıdı

Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen salgının etkilerini en hızlı şekilde atlatan havayolu olan THY haziran ayına ait hava trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre THY, haziran ayında dış uçuşlarında yüzde 83.2, iç hat uçuşlarında ise yüzde 87.2 doluluk oranı ile uçarak toplam 6.9 milyon yolcu taşıdı. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 17.7 artarak 146 bin tona ulaştı. Haziran rakamları ile birlikte THY'nin bu yılın ilk 6 ayında taşıdığı yolcu sayısı ise 30.9 milyona ulaştı. Havayolu şirketlerinin üretim miktarı olarak tabir edilen toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) 2019 yılının ilk 6 ayında 88.8 milyar iken, bu yıl aynı dönemde 90.6 milyar olarak gerçekleşti.

BUNA HAZIRDIK

Haziran ayı rakamları ile ilgili görüşlerini aktaran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat kendilerini bu yıl yüksek yolcu talebinin olacağı bir yaz döneminin beklediğini bildiklerini belirterek " Buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Bu başarı Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile heyecanını ve enerjisini gökyüzüne yansıtan çalışma arkadaşlarımızın çabası ile mümkün oluyor. Hem Türk Hava Yolları ailemize hem de bizimle bulutların üzerinde buluşan 6,9 milyon misafirimize teşekkür ederim'' dedi

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THY 6 ayda 30.9 milyon yolcu taşıdı
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