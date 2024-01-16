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Giriş Tarihi: 16.1.2024 22:37

THY Almanya'daki bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları(THY), Almanya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Münih ve Frankfurt şehirlerine yarın için planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

DHA
THY Almanya’daki bazı seferlerini iptal etti

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Frankfurt ve Münih'te beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, THY'nin TK1629 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Münih ve TK1630 sefer sayılı Münih-İstanbul seferiyle; TK1593 sayılı İstanbul Havalimanı-Frankfurt ile TK1594 Frankfurt-İstanbul uçuşları iptal edildi. Ayrıca AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan TK7734 ve TK7735 sefer sayılı Frankfurt uçuşlarıyla, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan planlanan TK5568-TK5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşlarının karşılıklı iptal edildiği bildirildi.

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THY Almanya'daki bazı seferlerini iptal etti
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