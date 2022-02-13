THY, Atina’da 75’nci yılını kutladı

İlk yurt dışı seferini 12 Şubat 1947'de DC-3 tipi uçakla Ankara-İstanbul- Atina hattında gerçekleştiren THY , Atina uçuşlarının 75'ncı yıl dönümünü özel bir anons ile kutlandı.

KABİN EKİPLERİNDEN ÖZEL ANONS

Dün gerçekleştirilen İstanbul-Atina uçunda kabin ekipleri yaptıkları anonsta dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak ilk yurtdışı uçuş noktası olan Atina seferlerinin 75'ncı yılını kutladıklarını belirerek "Aradan geçen zamanda havacılıkta çok şey değişse de Türk Hava Yolları ailesinin sizinle gökyüzünde buluşmaktan duyduğu heyecan ve mutluluk hep ilk günkü gibi kaldı. Birlikte nice yıllar dünyayı keşfetmeye devam edelim" denildi. Yolcular ise özel anonsa alkışlarla katıldı.

"BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Atina uçuşlarının yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada "Ay yıldızlı bayrağımızı ülkemiz sınırları dışına taşıma onurunu ilk kez bundan tam 75 yıl önce Atina'da yaşadık. 12 Şubat 1947'de yolcularımızı 30 koltuk kapasiteli uçağımız ile iki komşu ülke arasında taşırken bugün milyonlarca misafirimizi kıtaları aşarak sevdiklerine kavuşturuyoruz. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile ağırlamaya, bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.

SELANİK UÇUŞLARINA TK1881 DETAYI

Yetmiş beş yıl önce 33 uçaktan oluşan filosuyla ilk yurtdışı uçuşunu gerçekleştiren THY, bugün 371 uçaktan oluşan dünyanın en genç filolarından biriyle Atina'ya haftada 4, Selanik'e ise 2 uçuş gerçekleştirerek bu şehirleri dünyanın diğer 127 ülkesine bağlıyor.

Türk Hava Yolları'nın Yunanistan'daki ikinci uçuş noktası ve 2001 yılında ilk kez uçmaya başladığı Selanik seferlerinde ise uçuşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Hava Yolları'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılına ithafen TK 1881 uçuş koduyla gerçekleştiriliyor.