THY Başkanı Bolat: AnadoluJet, 200 uçağa ulaşabilecek potansiyele sahip

THY'nin başarılı alt markası AnadoluJet, 60'ncı uçağı özel bir törenle filosuna kattı. Teknik kontrollerin ardından uçuşlara başlayacak TC- LUA kuyruk tescilli Airbus 321Neo tipi uçak için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törene THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, THY Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür ) Yardımcısı Kerem Sarp, üst düzey yöneticiler ve çalaşanlar katıldı.

TÜRKİYE KÜRESEL HAVACILIK MERKEZİ

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin planlama ve stratejik hamleleri Türkiye'nin küresel havacılığın merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinin önüne koyduğu 'hava yolunu halkın yolu yapma' hedefine uygun olarak Anadolu'nun dört bir yanına yapılan havalimanı yatırımlarıyla havacılık sektörünün büyümesinde başrol üstlendiklerini kaydeden Bolat " İnsanımızı havayoluna güçlü bir biçimde bağladık. Bu bağlamda, gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan filomuza yeni uçaklar katıyoruz" dedi.

ANADOLUJET 200 UÇAĞA ULAŞABİLECEK POTANSİYELE SAHİP

THY filosundaki uçak sayısını 6 kat artırdıklarını Anadolujet'in ise 200 uçağa ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizen Bolat "Önümüzdeki yıl AnadoluJet filomuzun yüzde 45'i, bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz bu yeni nesil uçaklarımızdan oluşacak. Bunun yeni destinasyonlar, yeni başarılar demek olduğunu iyi biliyoruz. Geçmiş dönemde yaptığımız planlamalar meyvesini güçlü bir şekilde verdi. 2022 yılının ilk 11 ayında AnadoluJet ile 14 milyonun üzerinde yolcu taşıdık ve yılı 15 milyondan fazla yolcu sayısıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Filomuza katılacak yeni uçakların bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle kavuşturacağından eminiz" diye konuştu.

11 AYDA 14.1 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Halihazırda iç hatlarda 41, dış hatlarda ise 26 ülkede 41 noktaya sefer düzenleyen Anadolujet filosunda 14'ü yeni nesil Boeing Max ve Airbus Neo olmak üzere 60 uçak bulunuyor.Önümüzdeki yıl filosundaki uçak sayısını 77'e çıkarmayın planlayan şirket, bu yılın ilk 11 ayında yüzde 81.3 dolulukla oranı ile 5.1 milyonu dış, 9 milyonu ise iç hatlarda olmak üzere 14.1 milyon yolcu taşıdı. Şirket gelecek yıl Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yüzde 78, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da ise yüzde 35 oranında sefer artışı planlanıyor.