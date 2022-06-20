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Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:26 Son Güncelleme: 20.6.2022 09:38

THY, Brüksel seferlerini grev nedeniyle iptal etti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, Brüksel seferlerini grev nedeniyle iptal etti

THY Belçika'daki gerev nedeniyle Brüksel seferlerini iptal edererken bagaj sistemleri arızalanan Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan İstanbul'a dönüş seferini yolcusuz yapacak.

Avrupa'daki bazı ülkelerde yapılan grev ve personel eksiklikleri nedeniyle uçuş iptalleri devam ediyor. Belçika'da bugün yapılacak grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'ndaki güvenlik personeli eksikliği nedeniyle gün boyu yapılacak uçuşlar iptal edildi.

Bu nedenle Türk Hava Yolları TK 1942 Brüksel-İstanbul, TK 1939 İstanbul-Brüksel ve TK 1940 sefer sayılı Brüksel-İstanbul uçuşlarını iptal etti.

LONDRA DÖNÜŞ SEFERİ YOLCUSUZ YAPILACAK

Bu arada İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda bagaj sisteminde yaşanan arıza ve oluşan bagaj yığınları nedeniyle seferlerde aksamalar devam ediyor.

Türk Hava Yolları bu akşam yapacağı TK-1983 sefer sayılı İstanbul-Londra seferini normal şekilde gerçekleştirmeyi planlarken yaşanan sorun nedeniyle dönüş seferi olan TK 1984 Londra-İstanbul seferini iptal etti. Uçağın yolcusuz şekilde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

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THY, Brüksel seferlerini grev nedeniyle iptal etti
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