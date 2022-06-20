THY, Brüksel seferlerini grev nedeniyle iptal etti

Avrupa'daki bazı ülkelerde yapılan grev ve personel eksiklikleri nedeniyle uçuş iptalleri devam ediyor. Belçika'da bugün yapılacak grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'ndaki güvenlik personeli eksikliği nedeniyle gün boyu yapılacak uçuşlar iptal edildi.

Bu nedenle Türk Hava Yolları TK 1942 Brüksel-İstanbul, TK 1939 İstanbul-Brüksel ve TK 1940 sefer sayılı Brüksel-İstanbul uçuşlarını iptal etti.

LONDRA DÖNÜŞ SEFERİ YOLCUSUZ YAPILACAK

Bu arada İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda bagaj sisteminde yaşanan arıza ve oluşan bagaj yığınları nedeniyle seferlerde aksamalar devam ediyor.

Türk Hava Yolları bu akşam yapacağı TK-1983 sefer sayılı İstanbul-Londra seferini normal şekilde gerçekleştirmeyi planlarken yaşanan sorun nedeniyle dönüş seferi olan TK 1984 Londra-İstanbul seferini iptal etti. Uçağın yolcusuz şekilde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.