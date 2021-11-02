THY Corporate Club programı ile ’En İyi Onur Ödülü’ne layık görüldü

Dört kıtada 14 farklı bölgede yayın yapan dergi tarafından okuyucuların oylarıyla her yıl düzenlenen ödüllerde en iyi havayolları, oteller ve araç kiralama şirketleri dahil olmak üzere seyahat endüstrisinin en iyilerinin yanı sıra havalimanları, kurumsal programlar, golf tatil köyleri ve yolcu gemileri gibi kategoriler bulunuyor. Yapılan anket sonucunda Business Traveler okuyucuları THY'nin kurumsal sadakat programı 'Corporate Club' programını 'En İyi Kurumsal Havayolu Programı' seçti.



ÜRÜNÜMÜZÜ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ



Ödüle ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı "Business Traveler okuyucu anketinde dünyanın en iyi seyahat sağlayıcıları arasında yer almak bizim için bir tesadüf değil. Corporate Club programımız ile misafirlerimize iş seyahatlerinde en iyi olanaklar, dünyaca ünlü Türk misafirperverliği ve birinci sınıf hizmetler sunuyor, ürünümüzü sürekli geliştiriyoruz. Türk Hava Yolları, güçlü uçuş ağı ve eşsiz hizmetleri ile dünyanın en iyileri arasında olmaya devam edecek"dedi.





BİR ÇOK AVANTAJ SUNUYOR



THY'nin kurumsal müşterilerine bilet satın alımlarında esneklik, İstanbul Havalimanı'nın özel yolcu salonlarının kullanımı ve ekstra bagaj hakkı gibi uçuş öncesi avantajlar sağlayan Corporate Club program üyeleri Business Class yolcuları için yatak halini alabilen koltuklar ile rahat bir yolculuk geçirebilirken ücretsiz Wi-Fi hizmetinin yanında uçan şeflerin eşliğinde ödüllü ikram hizmetlerinden de faydalanabiliyor.