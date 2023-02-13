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Giriş Tarihi: 13.2.2023 18:38 Son Güncelleme: 13.2.2023 18:52

THY deprem bölgesinden tahliyelerini hızlandırdı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan iki ayrı depremin ardından depremzedelerin bölgeden tahliyesi için uçuşlar gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) afetin yaşandığı günden bu zamana kadar bin 2 seferle 165 bin 73 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. Ayrıca bir günde planlanan 109 sefer ile 19 bin 878 kişinin tahliyesi gerçekleştirilecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
THY deprem bölgesinden tahliyelerini hızlandırdı

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki ayrı depremin ardından AFAD ve yetkili makamların iş birliğiyle deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, gerek ise vatandaşların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Havayolu şirketi afetin yaşandığı ilk günden bu zamana kadar toplam yapılan intikal seferiyle 173 bin 564 arama kurtarma ekibini deprem bölgesine taşıdı. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettirilmesinin yanı sıra depremzedelerin tahliyesi için de çok sayıda tahliye seferi düzenlendi. Bu bağlamda 6-7-8-9-10-11-12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen bin 2 sefer ile 165 bin 73 depremzedenin bölgeden tahliyesi gerçekleşti. Havayolu şirketi bugün yapacağı 109 tahliye seferi ile 19 bin 878 kişinin tahliyeni gerçekleştirirken, 19 bin 770 arama kurtarma ekibinin bölgeye sevkini sağlayacak.

BİR GÜNDE 6 KARGO UÇUŞUYLA YARDIM TAŞINACAK

Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderilmesi ve depremzedelerin tahliyesini aralıksız sürdüren THY, bir yandan da kargo uçuşlarıyla bölgeye yapılan yardımları taşıyor. Afetin yaşandığı günden bu zamana kadar 94 kargo uçuşuyla 5 bin 955 ton yardım malzemesini deprem bölgesine taşırken, yurt dışından 2 bin 539 ton yardımı da Türkiye'ye getirdi. Turkish Cargo, bugün itibariyle 2'si yurt dışı olmak üzere toplam 6 kargo uçuşu planladı.

80 KABİN MEMURU DEPREM BÖLGESİNDEKİ HAVALİMANLARINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Türk Hava Yolları, depremzedelerin tahliyesinin daha rahat olması için 80 kabin memurunu deprem bölgesindeki havalimanlarında görevlendirdi. Bu ekipler depremzedelerin havalimanlarında karşılanmasından uçağa binişlerine, eşyalarının baş üstü dolaplarına yerleştirilmesine yardımcı oluyor.

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THY deprem bölgesinden tahliyelerini hızlandırdı
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