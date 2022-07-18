THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye  ‘Üst Düzey Liderlik’ ödülü

Havacılık ve uzay konusunda yayınlar yapan FlightGlobal'ın markası Airline Business ve dünyaca ünlü kurumsal danışmanlık şirketi Korn Ferry'nin iş birliğiyle yapılan bağımsız araştırma uluslararası havayolu şirket ve yöneticilerini liderlik, sektör, düşük maliyet ve hava kargo liderliği, yenilik ve dönüşüm ile çevresel yönetim olarak 6 kategoride değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonunda verilen Havacılık Strateji Ödülleri'nde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havacılık tarihinin en şiddetli krizi olan koronavirüs salgınındaki başarılı yönetimi salgın sonrasındaki toparlanma sürecinde yaptığı liderlik ile '2022 Yılı Üst Düzey Liderlik Ödülü' ile onurlandırıldı. Düzenlenen törende Bilal Ekşi adına THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu aldı.

YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE RAKİPLERİMİZİN ÖNÜNE GEÇTİK

Konukçu, törende yaptığı konuşmada havacılık sektörünün en zorlu günlerini beraberinde getiren salgın döneminde operasyonları güçlü bir şekilde sürdürüp engelleri yenilikçi yöntemlerle aşarak rakiplerinin bir adım önüne geçtiklerini belirterek "Bunun sonucunda, uçuşlar bağlamında Avrupa havayolları arasında birinci sıraya yükselerek toparlanma sürecinin en önde gelen havayollarından biri olduk. Yolcu trafiğinde güçlü bir toparlanma görüyor ve yüksek performanslı bir yaz sezonu amaçlıyoruz. Havacılık sektöründeki güçlü toparlanma ile en zorlu günlerin geride kaldığı konusunda umutluyuz ve şimdi bütün şirketlerin geçmiş başarılarının üzerine yenilerini inşa etmelerinin tam zamanı diyoruz. Türk Hava Yolları olarak pandemi öncesi rakamları yakalamakla kalmayıp kendimizi sürekli iyileştirerek o rakamların da üstüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

HAVAYOLLARI LİMİTLERİNİ ZORLADI

THY'nin kazandığı ödülle ilgili, FlightGlobal içerik sorumlusu Graham Dunn ise "Havayollarını geçtiğimiz iki yıl boyunca idare etmek firmaların yönetim yeteneklerini limitlerine kadar zorladı. Sektör pandemiyi arkasında bırakırken hangi liderlerin şirketlerinin hayatta kalmasının ötesinde Kovid_19 sonrası durum için hazırladığını görüyoruz. Diğer yandan yeni zorluklar baş göstererek firmaların dayanıklılığını test ediyor. Havayolu Strateji Ödülleri 2002 yılından beri liderlikte en iyileri seçmekte ve 2022 yılının kazananları da bu özellikleri ile öne çıkıyorlar." dedi.