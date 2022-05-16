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Giriş Tarihi: 16.5.2022 14:27

THY hastalanan yolcusu için Kanada'ya acil iniş yaptı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY hastalanan yolcusu için Kanada’ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın Amerika Birleşik Devletleri Miami-İstanbul seferini yapan uçağı,kalp ve tansiyon rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki yabancı uyruklu yolcusu için Kanada'nın Newfoundland and Labrador eyaletindeki St. John Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın Miami-İstanbul seferini yapan uçağı kalp ve tansiyon rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki bir yolcunun rahatsızlanması sonucu Kanada'daki St. John Havalimanı'na acil iniş yaptı. İstanbul seferini yapmak üzere yerel saatle 15 Mayıs Pazar günü 21.30'da Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan TK-078 sefer sayılı Boeing 777 tipi THY uçağı, Kanada hava sahasına üzerinde seyir halindeyken 80 yaşındaki Pakistan uyruklu bir yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin memurları yaparken uçağın kaptan pilotu St. John Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Sorunsuz bir şekilde uçak inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. THY uçağı daha sonra Miami-İstanbul seferini tamamlamak üzere St. John Havalimanı'ndan havalandı.

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THY hastalanan yolcusu için Kanada'ya acil iniş yaptı
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