THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan 57 seferini iptal etti

THY'den yapılan açıklamada "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.
Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.