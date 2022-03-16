THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan 57 seferini iptal etti

THY'den yapılan açıklamada "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.