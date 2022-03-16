Haberler Yaşam Haberleri THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti
Giriş Tarihi: 16.3.2022 19:15 Son Güncelleme: 16.3.2022 19:24

THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan 57 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.

Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

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THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti
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