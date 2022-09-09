Haberler Yaşam Haberleri THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 (Türk Hava Yolları) THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 20:07 Son Güncelleme: 9.9.2022 20:09

THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 (Türk Hava Yolları) THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları, uçak filosunda görev almak üzere kabin memuru alımı yapılacağını yayımladığı ilanla duyurdu. Alım yapılacağı haberini duyan ve başvuruda bulunmak isteyenler “THY kabin memuru alımı başvuru sayfası” üzerinden başvuru yapmak ve detayları öğrenmek isteyerek 2022 Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?

THY kabin memuru alımı yapacak. Türk Hava Yolları kariyer sitesi üzerinden yayımladığı kabin memuru alımı ilanıyla başvuru şartlarını da adaylara ilan etti. Bu gelişme sonrasında THY kabin memuru alımı başvuru sayfasına erişmek ve başvuru detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak 2022 (Türk Hava Yolları) THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?

THY kabin memuru alımı başvuru ekranı ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler şöyle;

THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?

THY KABİN MEMURU ALIMI GENEL KOŞULLAR

  • T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
  • 01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
  • En az lise mezunu olmak
THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?
  • İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
  • Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)
THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

  • Yukarıdaki koşulları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?
  • Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki koşullara uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.
  • Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ile işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek, sağlık raporu ve belgelerinin onaylanması sonrası adaylar eğitime yönlendirileceklerdir.
THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?

THY KABİN MEMURU ADAYI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

  • Online İngilizce Testi
  • Mülakat Süreçleri
  • Belge Kontrolü
THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?
  • İngilizce Mülakatı
  • Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü
  • Kurul Mülakatı

THY KABİN MEMURU ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?

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THY kabin memuru alımı başvuru sayfası: 2022 (Türk Hava Yolları) THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları nedir, başvurular nereden, nasıl yapılır?
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