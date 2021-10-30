THY, kıtalar arası business uçuşlarında ikram servisini yarın yeniden başlatıyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, seyahat sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, misafirlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran THY, uçak içi ikramlarıyla da güzel günlere dönüşünü sürdürüyor.

Her gün yüz binlerce yolcusunu Türk misafirperverliği ile gökyüzünde ağırlayan bayrak taşıyıcı havayolu, 31 Ekim Pazar günü itibariyle kıtalar arası business class uçuşlarında ikram servisini yeniden başlatıyor.

Yolcuların ve uçuş ekiplerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla 25 Ağustos 2020'de durdurulan ikramlar dünya çapında artan aşılama sayısı ve alınan tedbirlerin etkisiyle yolcularla yeniden buluşacak.

Küresel taşıyıcı, kıtalar arası business class uçuş ikramlarına yolcuları için özel hazırladığı taze içecekler ve sıcak havlu servisi ile başlayıp, zengin kahvaltı çeşitleriyle devam edecek.

Türk ve dünya mutfaklarının en güzel örneklerinden oluşan yemek servisleri, bulutların üzerindeki eşsiz manzaralı restoranlarda "uçan aşçılar" tarafından sunulacak.

Uçuşunu gece gerçekleştiren yolcular "Dine on Demand" ile seçimlerini yaptıklarında, istedikleri saatte lezzetli ikramları tadabilecekler.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yemeğinizi Miami manzaralı uçağımızda mı yoksa Tokyo manzaralı uçağımızda mı almak isterdiniz? Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetleri, kıtalar arası uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle yeniden buluşuyor." ifadelerini kullandı.